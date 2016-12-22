Паромную переправу Сахалина с материком закрыли на двое суток

Паромная переправа, связывающая остров Сахалин с материком, закрыта с 16 по 18 октября, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя Сахалинского морского пароходства и замгендиректора компании АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадия Котликова.

«Паромную переправу Ванино — Холмск закрыли с 16 по 18 октября. В Татарском проливе в это время ожидается очередной циклон, который может повлиять на безопасность мореплавания», — сказал Котликов.

Он добавил, что ранее работу переправы останавливали для того чтобы отремонтировать подъемно-переходный мост в Холмске. Первый пробный рейс после ремонтных работ провели 14 октября.

Полностью ремонт должны завершить в конце октября. Сейчас же, по словам Котликова, «говорить о полноценном функционировании морской линии еще не приходится», из-за того, что швартовка в Холмске сильно зависит от погодных условий, а к берегу можно подходить только в светлое время суток.