Министр транспорта назвал поручение Путина стимулом быстрее строить ЦКАД

Министерство транспорта расценило поручение президента Владимира Путина не допустить увеличение стоимости проекта Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области как стимул «двигаться быстрее». Об этом сказал министр транспорта Евгений Дитрих в ходе форума «Дорога 2018» в Казани, передает ТАСС.

«За это поручение нам надо только сказать спасибо, потому что оно нас всех самих упорядочит и заставит нас двигаться быстрее», — сказал чиновник. Также он назвал стимулом и проверку Генеральной прокуратуры. Ее поручил провести президент Владимир Путин из-за увеличения стоимости строительства трассы.

ЦКАД — это новая кольцевая дорога, которая будет проходить вокруг Москвы. По плану общая протяженность ЦКАД составит 521,63 км. Сроки ее сдачи неоднократно передвигались. Сроки ввода проекта в эксплуатацию несколько раз переносились.