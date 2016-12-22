Президент Армении принял отставку Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства Армении во главе с Николом Пашиняном. Об этом говорится в указе президента, передает агентство «Новости Армения».

В указе армянского президента говорится, что он принимает отставку кабмина в соответствии со ст. 130 Конституции (принятие отставки правительства).

Пашинян заявил об уходе в отставку во вторник, 16 октября, чтобы был распущен парламент для проведения досрочных выборов. Пашинян подчеркнул, что его отставка — это формальность, но все равно для него такой уход является «действительно эмоциональным моментом».



У премьер-министра Армении нет полномочий распускать парламент, поэтому чтобы это сделать, он должен подать в отставку. «Перезагрузка» армянского законодательного органа была одним из его обещаний перед приходом к власти. По законодательству Армении, в течение двух недель парламент в две попытки должен избрать нового премьер-министра. Если этого не будет сделано, то он будет распущен, а в стране начнутся новые парламентские выборы, которые ранее планировал провести Пашинян.