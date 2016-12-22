В Швейцарии арестовали счета Курченко на сумму $2 млн

В Швейцарии арестованы счета на сумму $2 млн управляющего компанией «Газ-Альянс» украинского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщается на сайте украинской Генеральной прокуратуры.



Как отмечается в сообщении, заморозка счетов была произведена по запросу украинской Генпрокуратуры.



В сообщении ведомства отмечается, что на данный момент ведется досудебное расследование «по созданию преступной организации Виктора Януковича (бывшего украинского президента. — РБК) и его структурного подразделения под руководством Сергея Курченко». В украинском ведомстве подозревают Курченко в совершении преступлений в топливо-энергетическом и банковском секторах, а также в сфере налогообложения.



Как полагает украинское следствие, одно из должностных лиц украинского Брокбизнесбанка получало средства за участие в преступной организации. Правоохранительные органы Швейцарии помогли установить счет, на который поступали эти деньги.



Курченко на Украине подозревают в том, что он занимался незаконной продажей сжиженного газа, который покупал по низким ценам, а затем перепродавал по рыночным, заявлял в декабре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Таким образом, по его словам, Курченко нанес ущерб государству в размере 14 млрд гривен ($501 млн). Также генпрокурор сказал, что Курченко занимает «видное место среди всех преступных группировок Януковича». Луценко отметил, что Курченко в данный момент находится в России.

В мае 2017 года прокуратура Одесской области обвинила его по нескольким статьям, в том числе в создании​ преступной группировки.