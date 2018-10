РБК добился в суде заморозки активов «Манго Телекома»

Компания Halverston Holdings Ltd, которая входит в группу компаний РБК, добилась от суда Никосии судебного ареста акций компании «Манго Телеком», доля в которой принадлежит группе. Об этом сообщил «Интерфакс», информацию подтвердили в ​группе компаний РБК.

Среди ответчиков по данному делу — Altwood Lake Ltd, Crevet Holdings Ltd, Mango Cloud Systems Ltd, «Манго Телеком», Jahrulz Corporation, Intel Capital, Дмитрий Бызов, Юрий Зигуля, Заур Ганиев, Mango Telecommunications Ltd.

Отмечается, что в качестве обеспечительной меры ответчикам запретили проводить сделки с​ активами Mango Cloud Systems Ltd и «Манго Телекома».

В пресс-службе РБК отметили, что с 2010 года были нарушены права одной из компаний, входящей в группу, у которой было право на акционерное участие в «Манго Телекоме». «В настоящее время мы направили запросы на получение актуальных правоустанавливающих документов и инициировали необходимые юридические процедуры», — рассказали в пресс-службе.