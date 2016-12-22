Путин назвал системную задачу в экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что системной задачей в экономике является обеспечение более высоких темпов роста, а также более ощутимый рост зарплат и реальных доходов граждан. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам, сообщает Кремль.

Путин отметил, что задача состоит также в поддержании инвестиционной активности, стимулировании развития обрабатывающих производств, малого и среднего бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта.

По словам президента, позитивная динамика по указанным параметрам наблюдается. В частности, за январь—август реальные доходы граждан выросли на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года, реальная заработная плата увеличилась на 8,4%.

В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев назвал приоритеты экономической политики страны на шесть лет. Одними из главных направлений станут увеличение инвестиций, вовлечение частного бизнеса в госпроекты и сохранение моратория на изменение налоговой нагрузки.