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Путин назвал системную задачу в экономике
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Путин назвал системную задачу в экономике
Экономика, 13:29
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Путин назвал системную задачу в экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что системной задачей в экономике является обеспечение более высоких темпов роста, а также более ощутимый рост зарплат и реальных доходов граждан. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам, сообщает Кремль.

Путин отметил, что задача состоит также в поддержании инвестиционной активности, стимулировании развития обрабатывающих производств, малого и среднего бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта.

По словам президента, позитивная динамика по указанным параметрам наблюдается. В частности, за январь—август реальные доходы граждан выросли на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года, реальная заработная плата увеличилась на 8,4%.

И снова указы: что Путин поручил правительству на следующие шесть лет
Экономика

В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев назвал приоритеты экономической политики страны на шесть лет. Одними из главных направлений станут увеличение инвестиций, вовлечение частного бизнеса в госпроекты и сохранение моратория на изменение налоговой нагрузки.

Теги: Владимир Путин , доходы , зарплаты
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