Главу фирмы-владельца бренда Redmond приговорили к году колонии

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к году колонии общего режима​ Диану Желяскову​ — гендиректора компании «Технопоиск», которая является дистрибьютором бытовой техники Redmond и владеет данной маркой. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Московский районный суд города признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией). Ущерб бюджету составил более 3 млрд руб. Подсудимая возместила ущерб в размере 350 млн руб., но межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (МИ ФМС) сочла эту сумму незначительной. Желяскова свою вину признала.

Диану Желяскову задержали в конце ноября 2017 года. По данным СК, уклониться от уплаты налогов руководству «Технопоиска» удалось благодаря внесению в налоговые декларации заведомо ложных сведений. 1 декабря ее отправили под домашний арест.