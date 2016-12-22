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Главу фирмы-владельца бренда Redmond отправили под домашний арест
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Главу фирмы-владельца бренда Redmond отправили под домашний арест
Бизнес, 17:49
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Главу фирмы-владельца бренда Redmond отправили под домашний арест

В Санкт-Петербурге суд заключил под домашний арест гендиректора компании «Технопоиск», обвиняемую в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Женщине предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией).

По данным следствия, компания, специализирующаяся на торговле бытовой техникой и владеющей маркой Redmond, с 2012 по 2014 год уклонилась от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль на 2 млрд руб. Для этого в налоговую декларацию вносились заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях компании с «рядом юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок».

Гендиректор «Технопоиска» была задержана в четверг, 30 ноября. Накануне ее задержания сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в офисах компании.

СК задержал главу фирмы — владельца бренда бытовой техники Redmond
Бизнес

«Коммерсантъ-Петербург» сообщает, что речь идет о генеральном директоре «Технопоиска» Диане Желясковой. Как отмечает издание, по неофициальным данным, в основу уголовного дела против нее легли ре​зультаты выездной проверки. Сотрудники налоговой постановили, что предоставленные документы и собранные во время проверки доказательства не подтверждают хозяйственные отношения «Технопоиска» и его контрагентов. В результате фирме были доначислены налог на прибыль, налог на добавленную стоимость и пени на сумму, 3, 3 млрд руб.

В октябре 2017 года издание «Деловой Петербург» (ДП) сообщало о начале «корпоративной войны» между наследниками и бизнес–партнерами погибшего совладельца группы Redmond Максима Агеенко. Издание писало, что по заявлению вдовы Агеенко было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, так как, по версии следствия, после смерти Максима Агеенко неустановленная группа лиц совершила отчуждение принадлежащих компании склада и товарного знака в пользу лиц, подконтрольных его партнерам по бизнесу.

Теги: арест , уклонение от налогов , Redmond
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