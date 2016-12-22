В Башкирии обстреляли автобус с хоккеистами из Магнитогорска

В Башкирии обстреляли автобус магнитогорской хоккейной команды «Стальные топоры», предположительно, из мелкокалиберного оружия. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Магнитогорска (ФХМ).
Инцидент произошел неподалеку от дворца спорта «Ирандык» в городе Сибае. В результате выстрела одно из стекол автобуса оказалось прострелено насквозь. В результате инцидента никто не пострадал. ФХМ потребовала тщательного расследования случившегося и наказания виновных.
После инцидента все команды Сибая отстранили от участия в чемпионате ФХМ до выяснения обстоятельств случившегося и установления личностей нападавших.
Как уточняет «Башинформ» со ссылкой на председателя правления ФХМ, сумма ущерба составила около 60 тыс. руб. Владелец автобуса планирует написать заявление в полицию.
В конце июля в Иркутске задержали мужчину, который открыл «беспорядочную» стрельбу из окна жилого дома. В результате стрельбы были повреждены несколько автомобилей. Мужчину убедили добровольно сложить оружие.