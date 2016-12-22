В Иркутске задержали стрелявшего из окна мужчину

Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл «беспорядочную стрельбу» из окна жилого дома в микрорайоне Зеленом в Иркутске, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Мужчина произвел несколько выстрелов, тем самым повредив несколько припаркованных автомобилей. Он проживает на пятом этаже. Сотрудники полиции прибыли и незамедлительно оцепили всю территорию. Они также убедили его добровольно сложить оружие, проникли в помещение, задержали и доставили его в отдел полиции», — пояснили в пресс-службе. По словам источника «Интерфакса», мужчина также открыл огонь по проходившему мимо дома наряду полиции.

По данным пресс-службы, мужчина находился «в неадекватном состоянии». «Не факт, что он находился в трезвом состоянии, под действием чего еще предстоит выяснить», — сказал сотрудник.