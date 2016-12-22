СК завел три новых дела об обстрелах украинских военных в Донбассе

Следственный комитет (СК) России возбудил три новых уголовных дела по факту обстрелов украинскими военными населения в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.
Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России).
По данным СК, украинские военные и служащие Национальной гвардии применяли тяжелое вооружение и проводили прицельные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры. Так, 12 октября один мирный житель был ранен при обстреле садового товарищества «Троянда» в Кировском районе Донецка.
На следующий день женщина и 17-летняя девушка погибли при обстреле домов в селе Марьевка под Луганском. 14 октября один из арестантов погиб при обстреле исправительной колонии в поселке Шахты города Горловки.
В конце сентября СК завел уголовное дело, после того как военнослужащие Украины сбросили боеприпас с беспилотника в селе Саханка Донецкой области. В результате обстрела пострадали два мирных жителя.