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Росстат назвал самые быстро дорожающие продукты
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Росстат назвал самые быстро дорожающие продукты
Общество, 09:11
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Росстат назвал самые быстро дорожающие продукты

C конца декабря 2017 года цены на пшено выросли на 41%, что стало самым высоким показателем среди продуктов питания. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Цены на белокочанную капусту за этот же период выросли на 40,3%, на морковь — на 24,7%. Сахар подорожал на 16,2%.

Как пояснила «Российской газете» заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова, пшено, ранее находившееся в сегменте самых дешевых круп, переместилось в сегмент дорогих. По ее словам, это связано с тем, что в прошлом и текущем году был низкий валовый сбор проса. «Цены на просо резко выросли, что сказалось и на стоимости пшена», — отметила она.

Средний чек в магазинах России вырос после пяти месяцев падения
Общество

12 октября стало известно, что сумма среднего чека жителя России за один поход в магазин в сентябре выросла после пяти месяцев снижения. Об этом свидетельствуют данные холдинга «Ромир». По сравнению с августом чек вырос на 4,8% и достиг 519 руб. При этом по сравнению с сентябрем 2017 года средний чек потерял 1%. Рост наблюдался во всех восьми федеральных округах, кроме Дальневосточного.

Теги: Цены , Продукты
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