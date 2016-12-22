Украинские военные провели учебный бой между Су-27 и F-15

Советские истребители Су-27, стоящие на вооружении ВВС Украины, показали себя лучше в бою на дистанции от 1 до 1,5 км, чем истребители F-15 C Eagle Национальной гвардии США. Кадры боя опубликованы на канале Военного телевидения Украины в YouTube.

Тренировочный бой проходил во время учений «Чистое небо-2018» (Clear Sky), в маневрах участвовали по четыре-пять самолетов Су-27 и F-15. Отмечается, что Су-27 победили за счет большей маневренности и механизации.

Учения «Чистое небо» проходят на Украине с 8 по 19 октября, в них, помимо США, принимают участие Великобритания, Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша и Румыния. Учения, как отмечали в Минобороны Украины, проходят в Винницкой и Хмельницкой областях — в городе Староконстантинов и на аэродроме Гавришкова. В учениях принимают участие около 700 военных, всего запланировано 330 вылетов.