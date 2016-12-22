В Госдуме рассказали о поправках для запрета на выезд банкирам-банкротам

Комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает законопроект, в соответствии с которым выезд за рубеж может быть ограничен для владельцев и топ-менеджеров банков, к деятельности которых есть претензии у ЦБ. Об этом глава комитета Анатолий Аксаков рассказал в интервью газете «Известия».
«Если финансовая устойчивость банка существенно подорвана, его топ-менеджеру должен быть запрещен выезд за границу», — объяснил он суть документа.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить выезд за рубеж топ-менеджерам банков, находящихся на санации или у которых отозвана лицензия. Список управляющих подобными банками было предложено составлять Центробанку и направлять пограничным службам. В новой версии инициативы запрет распространяется и на собственников.
По словам Аксакова, законопроект будет готов в осеннюю сессию.
Идею подобных ограничений еще осенью 2016 года одобрил Владимир Путин. Глава Банка России Эльвира Набиуллина тогда на встрече с президентом отмечала, что «банкиры с огромными суммами долгов спокойно выезжают», а граждане, имеющие долги по счетам ЖКХ или не оплатившие штраф ГИБДД, не могут выехать за рубеж.
При этом советник главы государства Сергей Глазьев тогда раскритиковал идею Набиуллиной. Он отметил, что добросовестность банкиров должен определять суд, а не чиновники из ЦБ. «Как будто бы специально хотят заранее, чтобы руководители банков получили клише виноватых, и стали разбегаться от правосудия», — сказал он.