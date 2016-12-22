Билл Гейтс рассказал о «разбитом сердце» из-за смерти Пола Аллена

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выразил соболезнования в связи со смертью предпринимателя Пола Аллена, с которым он построил компанию. Об этом сообщает Reuters.

«Мое сердце разбито из-за смерти одного из моих самых старых и дорогих друзей», — сказал он.

Гейтс отметил, что Пол был настоящим товарищем, без которого не было бы персональных компьютеров. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла назвал его «спокойным и настойчивым» человеком, который изменил мир.

Пол Аллен умер на 66-м году жизни в Сиэтле. Причиной смерти стали осложнения неходжкинской лимфомы. Аллен родился в 1953-м году, а в школе на занятиях по программированию познакомился с Биллом Гейтсом. Они основали Microsoft в 1975 году, Аллен стал владельцем 36% акций, а Гейтс — 64%. Аллен ушел из компании в 1983-м году, когда у него диагностировали рак. После этого он победил болезнь и занялся бизнесом.

Однако в начале октября он рассказал, что у него вновь диагностировали рак — неходжкинские лимфомы. Тогда он заявил, что будет бороться с заболеванием и не собирается отказываться от бизнес-деятельности.