Сооснователь Microsoft сообщил о наличии у него раковой опухоли

Сооснователь компании Microsoft Пол Аллен признался, что у него обнаружена злокачественная опухоль. У бизнесмена рецидив болезни, которую он победил девять лет назад

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Аллен выпустил сообщение, в котором сообщил, что у него обнаружены неходжкинские лимфомы – злокачественная опухоль, указывает агентство Reuters. С аналогичным заболеванием бизнесмен уже боролся девять лет. Тогда ему удалось вылечиться.

Аллен пообещал, что приложит все усилия для того, чтобы и на этот раз справиться с раковым заболеванием. При этом он заверил, что не намерен отказываться от бизнес-деятельности.

«За прошедшие девять лет медицина достигла значительного прогресса. Врачи настроены оптимистично и видят положительную динамику после первых сеансов терапии», - сообщил Аллен.

Бизнесмен был одним из основателей Microsoft, однако в 1983 году покинул компанию из-за проблем со здоровьем. Сейчас он возглавляет компанию Vulcan Inc, сферы деятельности которой варьируются от недвижимости до космонавтики. Помимо этого Аллен владеет акциями в нескольких спортивных командах США, среди которых баскетбольный клуб из Портленда, а также футбольный клуб «Сиэтл Саундерс».

В этом году Forbes оценил состояние Аллена в $20,5 млрд, что позволило ему оказаться на 44-м месте в списке богатейших людей планеты.