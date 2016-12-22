ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,36 65,06 EUR Нал. 76,74 75,43 USD Бирж. 65,65 -0,47 EUR Бирж. 76,00 -0,42 USD ЦБ. 65,75 -0,22 EUR ЦБ. 76,05 -0,45 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6741,10 +371,10 IMOEX 2389,05 -0,58% RTSI 1146,72 +0,47% Brent 80,33 +0,14% DJIA 25250,55 -0,35% Nasdaq 7430,74 -0,89%
«Ведомости» узнали о расширении функций уполномоченного России при ЕСПЧ
Лента новостей
«Ведомости» узнали о расширении функций уполномоченного России при ЕСПЧ 05:38, Общество Новые выборы губернатора в Приморье пройдут 16 декабря 05:17, Политика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 05:13, РБК и Philips NBC узнал о росте числа кибератак на избирательную инфраструктуру США 04:36, Политика Порошенко рассказал о пользе опыта Украины для военных НАТО 04:21, Политика Во Владивостоке самосвал снес пешеходный мост поднятым кузовом 03:55, Общество Дефицит бюджета США вырос до максимума с 2012 года 03:51, Экономика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 03:42, РБК и Canon Комитет заксобрания Приморья выбрал дату повторных выборов губернатора 03:37, Политика Stockmann объявила о продаже последнего торгового центра в России 03:11, Бизнес В Google отказались от поездки в Эр-Рияд из-за исчезновения журналиста 03:09, Политика «Кризиса нет»: как бизнес Андрея Кривенко растет несмотря ни на что 02:52, Свое дело Болгария отказалась от участия в «Евровидении» для экономии госсредств 02:29, Общество Трамп заявил о сомнениях в сообщении CNN по пропавшему журналисту 01:58, Политика РПЦ назвала наказания за молитвы в храмах Константинопольской патриархии 01:42, Политика Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен 01:16, Общество Нетаньяху заявил о возможности признания Австралией столицы Израиля 01:08, Политика Туск призвал лидеров ЕС готовиться к худшему сценарию по Brexit 00:41, Политика Сборная Англии выиграла у Испании в матче Лиги наций 00:33, Спорт Климкин назвал РПЦ «раскольниками» из-за ситуации с Константинополем 00:32, Политика Минюст начал работу над законопроектом об УДО для беременных женщин 00:08, Общество Спрос на жилье бизнес-класса в Москве вырос на 18% 00:00, Бизнес Аудитория киберспорта в России превысила 10 млн человек 00:00, Технологии и медиа Минфин доверился Bloomberg при расчете дивидендов госкомпаний 00:00, Экономика Помпео посетит Турцию после Саудовской Аравии из-за пропавшего журналиста 15 окт, 23:55, Политика CNN узнал о планах Эр-Рияда признаться в смерти журналиста на допросе 15 окт, 23:48, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 15 окт, 23:45, РБК и Schneider Electric В РПЦ заявили о «самоликвидации» Константинополя как центра православия 15 окт, 23:31, Общество
«Ведомости» узнали о расширении функций уполномоченного России при ЕСПЧ
Общество, 05:38
0
«Ведомости» узнали о расширении функций уполномоченного России при ЕСПЧ

Уполномоченный России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получит новые функции. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект указа президента, разрабатываемый Минюстом.

Согласно проекту, уполномоченный будет самостоятельно вести переговоры об урегулировании дел против России. Он сможет регулировать вопросы исполнения вступивших в силу решений ЕСПЧ. Руководитель аппарата уполномоченного Андрей Федоров пояснил газете, что это необходимо для тех случаев, когда по объективным причинам невозможно исполнить решение суда.

Уполномоченный также будет готовить рекомендации на основе практики ЕСПЧ возможных мер по совершенствованию законодательства. Федоров отметил, что это отражает сложившуюся практику, когда Минюст доводит позицию ЕСПЧ до определенного ведомства, а впоследствии оно само решает, как исправить проблему.

Теги: уполномоченный России при ЕСПЧ
Главное
Новые выборы губернатора в Приморье пройдут 16 декабря Политика
Материалы по теме
Москалькова прокомментировала возможное прекращение сотрудничества с ЕСПЧ Политика
Киев подал в ЕСПЧ иск о правах украинских политзаключенных в России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter