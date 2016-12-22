«Ведомости» узнали о расширении функций уполномоченного России при ЕСПЧ

Уполномоченный России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получит новые функции. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект указа президента, разрабатываемый Минюстом.

Согласно проекту, уполномоченный будет самостоятельно вести переговоры об урегулировании дел против России. Он сможет регулировать вопросы исполнения вступивших в силу решений ЕСПЧ. Руководитель аппарата уполномоченного Андрей Федоров пояснил газете, что это необходимо для тех случаев, когда по объективным причинам невозможно исполнить решение суда.

Уполномоченный также будет готовить рекомендации на основе практики ЕСПЧ возможных мер по совершенствованию законодательства. Федоров отметил, что это отражает сложившуюся практику, когда Минюст доводит позицию ЕСПЧ до определенного ведомства, а впоследствии оно само решает, как исправить проблему.