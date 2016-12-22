Болгария отказалась от участия в «Евровидении» для экономии госсредств

Болгария отказалась участвовать в конкурсе «Евровидение», которое пройдет в мае 2019 года в Тель-Авиве, для экономии государственных средств. Об этом сообщает телеканал БНТ, участвующий в организации конкурса.
«Стоимость подготовки болгарского участника, создания и производства песни, производства телевизионной рекламы и участия в мероприятиях программы соревнований значительно превышают разумные издержки, которые могут позволить себе общественное телевидение», — говорится в сообщении.
Решение об отказе от участия в «Евровидении» приняло правление болгарского национального телевидения в рамках мер по оптимизации государственных расходов. БНТ отмечает, что, помимо расходов на подготовку участника, вклад каждой страны в организацию конкурса составляет €5,3 млн.
В августе израильская государственная телерадиокомпания в последний день сумела договорится с Минфином страны о предоставлении Европейскому вещательному союзу €12 млн в качестве финансовой гарантии. При этом сообщение об этом появилось всего за несколько часов до истечения назначенного срока.
В июле Украина отказалась от участия в «Детском Евровидении» из-за финансовых проблем. Участие в конкурсе предполагает взнос, а также серьезные затраты на проведение отборочного тура.