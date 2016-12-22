Украина отказалась от участия в «Детском Евровидении»

В этом году Украина не будет участвовать в конкурсе «Детское Евровидение» из-за проблем с финансированием, сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании.

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины как член Европейского вещательного союза ежегодно обеспечивает участие Украины в «Детском Евровидении», однако в этом году из-за критического недофинансирования Общественного вещателя представитель от Украины не сможет принять участие в международном песенном конкурсе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в конкурсе предполагает серьезные затраты на проведение отборочного тура, а также взнос за участие в соревновании.

В 2018 году на финансирование телерадиокомпании предусмотрено 776 млн грн, что не покрывает текущих операционных расходов. Уточняется, что из-за недостаточного финансирования у компании не остается средств на оплату трансляции каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, а также плату обязательных взносов.

«Детское Евровидение» пройдет 25 ноября в Минске. Россию на конкурсе представит 13-летняя жительница Барнаула Анна Филипчук.

​«Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года. В нем участвуют дети до 15 лет из стран — членов Европейского вещательного союза. В 2017 году на конкурсе победила россиянка Полина Богусевич с песней «Крылья».