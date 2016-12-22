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Минтранс Германии пообещал отозвать 100 тыс. Opel на фоне «дизельгейта»
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Минтранс Германии пообещал отозвать 100 тыс. Opel на фоне «дизельгейта»
Бизнес, 21:17
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Минтранс Германии пообещал отозвать 100 тыс. Opel на фоне «дизельгейта»

Около 100 тыс. автомобилей компании Opel планируют отозвать власти Германии из-за превышения количества вредных веществ в выхлопных газах, сообщает Reuters со ссылкой на Минтранс этой страны.

По данным немецкого регулятора KBA, в 2015 году на машинах Opel нашли четыре программы, позволявшие манипулировать данными о выхлопах. Тогда же автопроизводителя обязали обновить программное обеспечение и убрать данную возможность.

В Минтрансе Германии рассказали, что в начале этого года обнаружили пятую программу, которую в KBA также признали незаконной и открыли слушание с целью обязать компанию отозвать все модели Cascada, Insignia и Zafira.

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Бизнес

В самой Opel рассказали журналистам, что полностью сотрудничают с властями страны, но отказались раскрывать детали расследования.

В июле газета Bild сообщала со ссылкой на источник в KBA, что превышение вредных веществ в выхлопных газах выявили у 60 тыс. дизельных версий моделей Cascada, Insignia и Zafira. В июне из-за «дизельгейта» оштрафовали Volkswagen. Компанию признали виновной в манипуляции данными о выхлопах автомобилей и обязали выплатить $1 млрд штрафа.

Теги: Opel , отзыв автомобилей
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