Bild узнала про «дизельный скандал» с 60 тыс. машин Opel

Федеральное автотранспортное ведомство Германии выявило превышение допустимого уровня загрязняющих веществ в выхлопах некоторых дизельных моделей Opel (принадлежит концерну Groupe PSA, Peugeot Citroën Automobiles. — РБК) рассказал изданию Bild неназванный источник.

У некоторых автомобилей выключалась система, которая следит за количеством вредных веществ в выхлопных газах, а количество оксида азота в них в десять раз превышало допустимые значения.

Нарушения выявлены у 60 тыс. дизельных версий моделей Cascada, Insigna и Zafira, 10 тыс. из них находятся в Германии. Собеседник издания добавил, что у производимых сейчас автомобилей таких проблем нет.

В самом Opel изданию заявили, что их двигатели соответствуют установленным законом нормам.

В июне за сокрытие уровня выбросов вредных веществ оштрафовали другого немецкого автопроизводителя — Volkswagen (VW), суд города Брауншвейг обязал компанию выплатить €1 млрд. Расследование началось после того, как в 2015 году власти США обвинили VW в манипуляции данными о выхлопах дизельных автомобилей, компания признала свою вину.