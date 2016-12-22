Адвокат экс-супруги Тарасова объяснил появление долгов по алиментам

У футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова образовались долги по алиментам из-за того, что футбольный клуб начислял их «не должным образом», сообщил РБК Сергей Жорин, адвокат бывшей жены футболиста Оксаны Тарасовой.

По его словам, в 2011 году суд обязал футболиста выплачивать алименты, после чего его бывшая супруга передала исполнительный лист по месту работы своего экс-супруга — в «Локомотив». Однако футбольный клуб перечислял средства «не должным образом», уточнил адвокат.

«В связи с чем за несколько лет образовалась достаточно большая задолженность. Футбольный клуб «Локомотив» подтверждает, что да — есть задолженность, но не считает нужным ее гасить, говорят, что нет денег», — сказал Жорин.

Ранее адвокат рассказал агентству «РИА Новости», что долги Тарасова по алиментам составили более 15 млн руб., а ежемесячно он выплачивает 200 тыс. руб. Жорин заявил РБК, что футболист подал иск об уменьшении размера алиментов в четыре раза и пересчете задолженности. «Просит суд пересчитать задолженность, что вообще не предусмотрено законом в данном случае», — сказал адвокат. Он добавил, что информации о долгах Тарасова нет в базе Федеральной службы судебных приставов из-за того, что исполнительный лист об алиментах был подан не приставам, а в «Локомотив».

«Мы сейчас берем новый исполнительный лист и уже его будем передавать не в клуб, а судебному приставу, который уже будет взыскивать. Если Тарасов будет и в тот момент уклоняться, то за это предусмотрена уголовная ответственность», — рассказал он.