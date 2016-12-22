Росстат зафиксировал замедление роста промпроизводства в сентябре

Темпы роста промышленного производства в сентябре выросли на 2,5%, тогда как в августе они увеличились на 2,7%, следует из данных Росстата.

Индекс промышленного производства с января по сентябрь текущего года вырос на 3% по сравнению с данными за тот же период 2017 года.

К видам деятельности, которые учитывают индекс промышленного производства, относятся добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха, водоснабжение, организация сбора и утилизации отходов и деятельность по ликвидации загрязнений.

В июне сообщалось, что в Росстате пересмотрели данные о промышленности. В частности, ее рост в апреле в годовом выражении составил 3,9% вместо указанных ранее 1,3%, в марте — 2,8% вместо 1%. Общие же результаты 2017 года по новому подсчету составили 2,1% вместо 1%. Пересмотр провели из-за перехода Росстата на новый регламент, согласно которому подсчет проводится ежеквартально, а не раз в год, как было раньше.