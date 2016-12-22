У проекта «Сноб» сменился главный редактор

Главным редактором сайта snob.ru станет Ксения Чудинова. Об этом сообщается на портале издания.

Бывший главный редактор ​Станислав Кучер покидает проект из-за «различия в оценке концепции и перспектив развития проекта» с собственником издания Мариной Геворкян. Главным редактором журнала остается Сергей Николаевич.



Чудинова работала в «Снобе» почти со дня его основания в октябре 2008 года. С 2009 года она работала в журнале на должности младшего редактора, потом была задействована в спецпроектах, была директором по внешним связям, возглавляла контент-бюро проекта «Сноб». С октября 2017 года по апрель 2018-го Чудинова работала пресс-секретарем предвыборной кампании кандидата в президенты Ксении Собчак.

Кучер возглавлял проект «Сноб» с ноября 2017 года.