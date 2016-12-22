Уличенный Путиным в «борзоте» учредитель завода получил два года колонии

Суд признал виновным в невыплате зарплат работникам, мошенничестве и уходе от налогов учредителя ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» (НЗТИ) Дениса Кокорина и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СКР).

Кокорина признали виновным по ч. 4 ст. 159, ч. 1 и ч. 2 ст.145.1 и ч. 1 ст. 199.2. Кроме лишения свободы, Кокорину присудили также штраф в размере 500 тыс. руб.

Отмечается, что учредитель НЗТИ полностью погасил задолженность по зарплате перед рабочими. Для возмещение ущерба, причиненного налоговым преступлением, арестованы несколько объектов недвижимости и счета Кокорина.

Было установлено, что с декабря 2015 по январь 2017 года​ работники НЗТИ не получили свыше 7,5 млн руб. зарплаты. Общая сумма скрытых от налогообложения средств составила 5 млн руб. Также при участии Кокорина было похищено имущество НЗТИ на сумму более 22 млн руб. Кроме того, с июня 2013 по май 2015 года он совершил мошенничество в особо крупном размере.

В июне 2017 года рабочие НЗТИ обратились к президенту Владимиру Путину во время ежегодной «Прямой линии» и пожаловались на невыплату зарплат. Они заявили, что руководство отказалось погашать задолженность, если только об этом не попросит сам глава государства.

В июле того же года Путин в разговоре с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым назвал действия руководителей НЗТИ «борзотой» и поручил разобраться с этим делом. Тогда же руководитель СКР Александр Бастрыкин объявил, что берет расследование дела под личный контроль.