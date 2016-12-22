Полиция сообщила о захвате заложника на вокзале в Кельне

В немецком городе Кельне, в здании главного вокзала, был захвачен заложник. Об этом сообщается в Twitter городской полиции.
«Полиция вместе с экстренными службами находится на месте и уточняет ситуацию», — отмечается в сообщении. Также сотрудники правоохранительных органов сообщили, что у них нет информации о каких-либо выстрелах.
Представитель полиции сообщила, что вероятным заложником могла стать женщина, передает Reuters. «Мы предполагаем, что был захвачен заложник или в McDonald’s, или около аптеки», — сказала она. По ее словам, других деталей у полиции нет. Подробности о нападавшем не сообщаются.
Издание Kölnische Rundschau сообщает, что заложник был захвачен в аптеке на вокзале. Здание эвакуировано. Свидетели рассказали изданию, что мужчина бросил дымовую шашку или коктейль Молотова в аптеке, что привело к задымлению. Также газета сообщает о двух женщинах, которые выбежали из аптеки с обгоревшими ногами.
Представитель полиции сообщил, что захватчик вооружен, передает AFP. Полицейские установили с ним контакт.
Немецкая железная дорога сообщила в своем Twitter, что перекрыто движение с шестого по 11-й путь. В сообщении отмечается, что пока неизвестно, на сколько будут задерживаться поезда, так как неясно, сколько продлится полицейская операция.
Около 16:00 мск в полиции сообщили, что нападавший обезврежен. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что заложница была легко ранена, сейчас ей оказывает помощь.