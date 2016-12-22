В Совбезе анонсировали встречу Патрушева с советником Трампа

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон планируют провести переговоры в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Патрушева Евгения Аношина.
«Предполагается, что она [встреча] состоится на следующей неделе в Москве. Сейчас прорабатывается перечень вопросов для обсуждения», — сказал Аношин.
На прошлой неделе Болтон сообщил в Twitter, что собирается посетить Россию, Азербайджан, Армению и Грузию чтобы обсудить интересы США по ряду вопросов безопасности.
По его словам, цель поездки в Россию — продолжение диалога, начатого президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на саммите в Хельсинке. Переговоры президентов России и США прошли 16 июля, Путин и Трамп позитивно оценили встречу.