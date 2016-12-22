Россия и Британия впервые с 2014 года возобновили диалог о торговле

Россия и Великобритания впервые с 2014 года возобновили диалог о развитии в двусторонних торговых отношениях. Об этом сообщил российский торговый представитель в Британии Борис Абрамов, передает «РИА Новости».

«Сейчас, несмотря на ухудшение общего политического климата, на профессиональном и рабочем уровне диалог между торгпредством здесь, между торговой секцией британского посольства и Минэкономразвития в Москве восстановлен», — сказал он. По его словам, интересы Великобритании и России совпадают в развитии торговых отношений в тех сферах, в отношении которых не были введены санкции.

Абрамов отметил, что свою роль в восстановлении такого общения сыграл «фактор Brexit». Он пояснил, что выход Британии из ЕС означает, что изменятся основы, на которых Великобритания выстраивала отношения с другими странами. «Сейчас они вынуждены переосмысливать то, как они строят свое сотрудничество с внешним миром, в том числе с Россией», — сказал российский торговый представитель.

На данный момент между Москвой и Лондоном не обсуждаются какие-то конкретные проекты, рассказал Абрамов. По его словам, стороны обмениваются информацией о компаниях, которым интересен бизнес как в России, так и в Великобритании. Он пояснил, что в основном в Соединенном Королевстве нет негативного отношения к российским гражданам и к потенциальным бизнес-партнерам. Абрамов отметил, что такое положение дел «внушает оптимизм».

Абрамов ранее заявлял, что несмотря на введение санкций против России, Москва неоднократно предлагала Лондону пути по активизации сотрудничества. «Ответной реакции на указанные предложения от британской стороны не поступило», — заметил он.