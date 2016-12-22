Умер режиссер Степан Пучинян

Советский и российский кинорежиссер, народный артист России Степан Пучинян умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Пучинян родился 28 ноября 1927 года в Батуми. В 1950 году он окончил экономический факультет ВГИКа, а в 1966 году — режиссерский факультет. С 1950 до 1964 год он работал директором фильмов на киностудии имени Максима Горького, а с 1968 года — режиссером-постановщиком.
Пучинян снял фильмы «День свадьбы придется уточнить» (1979), «Из жизни начальника уголовного розыска» (1983), «Тайны мадам Вонг» (1986), «Гангстеры в океане» (1992), «Золотая рыбка в городе N» (2011). В последние годы режиссер работал над картиной «Три времени года», завершить которую не успел.
Он был награжден орденами Петра Великого II степени (2003) и I степени (2007), орденом Почета (2012), являлся академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России, членом Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.