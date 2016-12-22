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Кремль ответил на слова Трампа о возможной связи Путина с отравлениями
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Кремль ответил на слова Трампа о возможной связи Путина с отравлениями
Отравление Скрипалей, 13:29
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Кремль ответил на слова Трампа о возможной связи Путина с отравлениями

В отношении президента России Владимира Путина не может существовать подкрепленных доказательств обвинений в том, что он причастен к случаям отравлений в Великобритании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа, сообщает корреспондент РБК. Американский лидер, отвечая на вопрос журналиста, причастен ли Путин к отравлениям, ответил: «Наверное».

«Я не стал бы скажем так, во-первых, давать оценку, что «Трамп допустил возможность» и так далее, как мы читаем во множествах СМИ. Здесь надо к лингвистическим особенностям относиться гибко», — сказал Песков. Он отметил, что это ответ американского лидера. «Здесь главное, вы знаете, что мы всегда говорили, что Россия не имела, не имеет и потенциально не может иметь ничего общего с этим обвинениями», — сказал представитель Кремля.

Трамп ответил на вопрос об участии Путина в отравлениях фразой «наверное»
Политика


Трамп отвечал на вопрос журналиста об участии Путина в «убийствах и отравлениях» в интервью CBS News. Президент США сказал, что все это происходит не в его стране, и что «русские не должны этого делать». В марте американский лидер согласился с британским премьер-министром Терезой Мэй, которая говорила, что Россия может быть причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако однозначно обвинять Москву в этом Трамп не стал. Он отметил, что, «безусловно, очень похоже», что за этим «могут стоять русские».

Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин , Сергей Скрипаль
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