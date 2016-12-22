Алек Болдуин призвал «свергнуть» власть в США голосованием на выборах

Голливудский актер Алек Болдуин призвал граждан США «свергнуть» власть страны путем голосования на промежуточных выборах в ноябре, в ходе которых полностью переизберут палату представителей, 35 сенаторов и 39 губернаторов. Об этом сообщает Associated Press.

На ужине в Нью-Гэмпшире, организованном для сбора средств Демократической партией США, актер заявил, что выборы являются единственным способом внести изменения. Болдуин добавил, что в США правительства меняются организованным и законным путем.

Он также заявил, что республиканцы наносят вред стране, и раскритиковал их позицию по поводу иммиграционной политики и ношения оружия.

В настоящий момент большинство в палате представителей у республиканцев — 235 мест против 193 у демократов. В сенате представителям Республиканской партии принадлежит 51 место, члены Демократической партии занимают 47 мест.

В середине августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в Вашингтоне обеспокоены возможным вмешательством в американские выборы не только со стороны России, но и Китая, Ирана и КНДР. Американские власти предпринимают шаги, чтобы это предотвратить, отметил он.