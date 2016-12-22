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Летевший в Токио самолет S7 вернулся в Иркутск из-за неубранного шасси
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Летевший в Токио самолет S7 вернулся в Иркутск из-за неубранного шасси
Общество, 08:30
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Летевший в Токио самолет S7 вернулся в Иркутск из-за неубранного шасси

Самолет A320 авиакомпании S7 вернулся в аэропорт Иркутска из-за неубранного шасси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аэропорт.

Отмечается, что лайнер вылетел в Токио днем 14 октября. О том, что шасси заклинило, стало известно на взлете, уточнили в аэропорту. В результате инцидента никто не пострадал. Авиакомпания прислала новый борт из Новосибирска для отправки пассажиров в Токио, он вылетел в японскую столицу ночью.

Агентство «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу аэропорта уточняет, что на борту находились 148 человек. РБК направил запрос в пресс-службу S7.

12 октября самолет Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Ханты-Мансийск, вернулся в аэропорт Шереметьево по техническим причинам. Посадка прошла штатно. «РИА Новости» уточняло, что у лайнера сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Теги: Самолет , S7 , Иркутск , шасси
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