Четыре человека получили ранения при стрельбе в Техасе
Общество, 05:19
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Четыре человека получили ранения при стрельбе в Техасе
Два трехлетних ребенка и два человека в возрасте 19 и 20 лет получили ранения при стрельбе в магазине в городе Форт-Уэрт, штат Техас. Об этом сообщает CBS News.
Всех пострадавших госпитализировали, их жизни ничто не угрожает. Стрельба произошла в магазине на улице East Rosedale, подозреваемый афроамериканец скрылся с места преступления на автомобиле Nissan Altima серого цвета. Полиция разыскивает стрелка, его мотивы пока неизвестны.
Накануне в техасском городе Тафт произошла стрельба на детском дне рождении, погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Перестрелка началась после конфликта двух семей, двое подозреваемых в развязывании стрельбы скрылись с места происшествия.