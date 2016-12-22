Число погибших при стрельбе в доме престарелых в Техасе достигло пяти
Общество, 07:37
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Число погибших при стрельбе в доме престарелых в Техасе достигло пяти
Полицейские нашли еще двух погибших при стрельбе в доме престарелых в Робстауне, штат Техас, заявили правоохранители. Об этом сообщает телеканал CNN
Таким образом, число погибших выросло до пяти, включая стрелка. До этого было известно о трех жертвах.
Стрельба в доме престарелых в Робстауне произошла 27 июля. Стрелок идентифицирован: им оказался 60-летний Ричард Старри. Его жертвами стали собственный 85-летний отец Эрнест Старри и приемная мать Тельва Монталво. Двое новых погибших также опознаны: это 13-летний приемный и 41-летний родной сын Монталво. По версии следствия, последние два были убиты первыми. Стрелок был нейтрализован еще до приезда полиции. Расследование инцидента продолжается.