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Российские десантники прибыли на антитеррористические учения в Египет
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Российские десантники прибыли на антитеррористические учения в Египет
Политика, 04:26
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Российские десантники прибыли на антитеррористические учения в Египет

Более 200 российских десантников прибыли на военный аэродром под Каиром для участия в совместных антитеррористических учениях «Защитники Дружбы-2018» с египетскими военнослужащими. Об этом сообщает Минобороны России. 

Отряд самолетов Ил-76МД доставил подразделение гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя в Египет, воздушные суда преодолели более 3 тыс. км. Учения состоятся с 24 по 26 октября, российские десантники отработают беспарашютный способ десантирования из вертолетов Ми-17 египетских ВВС – солдаты будут спускаться по тросам с высоты до 25 м над землей.

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Также десантники отработают высадку на позиции с высоты от 600 до 3000 м при помощи парашютных систем «Арбалет-1», «Арбалет-2» и Д-10 с самолетов Ил-76 МД и С-130.

В Минобороны отметили, что российские десантники уже дважды проводили совместные антитеррористические учения с египетскими военными: в октябре 2016 года под Александрией и в 2017 году в Краснодарском крае.

Теги: Египет , десантники , Минобороны , военные учения
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