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В Париже полиция задержала более 20 чеченцев по подозрению в рэкете
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В Париже полиция задержала более 20 чеченцев по подозрению в рэкете
Общество, 22:11
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В Париже полиция задержала более 20 чеченцев по подозрению в рэкете

В Париже задержаны 23 урождена Чечни по подозрению в рэкете с водителей грузовиков, въезжающих во французскую столицу из Восточной Европы, заявили в полиции. Об этом сообщает газета Figaro.

Задержанные, по версии полиции, требовали с каждой восточноевропейской фуры, въезжающей в пригород Парижа Сен-Сен-Дени, по €200. В месяц преступная группировка получала, по оценкам французских властей, до €200 тыс. Задержание произошло в момент передачи денег, у уроженцев Чечни изъяты значительные суммы денег и оружие.

О том, связаны или задержанные с исламистскими организациями, не сообщается. Гражданство уроженцев Чечни не названо.

Агентство «РИА Новости» сообщает, что посольство.России Париже начало проверку информации о задержанных в пригороде французской столицы чеченцах.

В конце сентября в городе Страсбург на востоке Франции полиция задержала выходца из Чечни по подозрению в подготовке теракта. Имя задержанного не называлось, сообщалось, что ему 18 лет и он из России. Молодой человек опроверг связь с террористами, хотя и признал знакомство с материалами группировки «Исламское государство (ИГ, запрещена в России) через интернет. Брат задержанного уже находился под арестом в связи с делом о нападении у здания парижской оперы в мае 2018 года.
 

Теги: Париж , задержание , рэкет
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