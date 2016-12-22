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В тюрьме на севере Италии произошел бунт
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В тюрьме на севере Италии произошел бунт
Общество, 15:35
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В тюрьме на севере Италии произошел бунт

В тюрьме в городе Сан-Ремо в североитальянской провинции Лигурия произошел бунт заключенных, заявил секретарь лигурийской областной организации профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Италии Sappe Микеле Лоренцо. Об этом сообщает La Stampa.

В беспорядках приняли участие 46 осужденных в трех камерах. Они протестовали против скученности в помещениях. После того как администрация тюрьмы не отреагировала на жалобы на перенаселение камер ,заключенные начали выбрасывать из окон различные предметы. Беспорядкам не удалось распространиться на всю тюрьму, и через несколько часов они прекратились.

О пострадавших со стороны охраны или заключенных не сообщалось.

Тюрьма Сан-Ремо рассчитана на прием максимум 208 человек, в то время как в ней размещаются около 270 заключенных. После бунта передача заключенных из другой тюрьмы, Савона, в Сан-Ремо прекратилась.

В апреле семь человек стали жертвами массовой драки в американской тюрьме Lee Correctional Institution (штат Южная Каролина). Еще 17 заключенных были ранены. Охрана тюрьмы при подавлении бунта не пострадала.
 

Теги: Италия , тюрьма , бунт
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