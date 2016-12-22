Семь человек погибли при бунте в американской тюрьме

Семь человек стали жертвами массовой драки в американской тюрьме Lee Correctional Institution, расположенной в Южной Каролине. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря тюрьмы Джеффа Тейлона.

Еще 17 человек получили ранения. Никто из сотрудников учреждения не пострадал.

Бунт начался накануне вечером и был подавлен ночью.

10 апреля во время беспорядков в бразильской тюрьме погибли более 20 человек. Инцидент начался с нападения группы злоумышленников, которые хотели помочь бежать заключенным. Они пытались взорвать стену тюрьмы, однако сотрудники колонии применили огнестрельное оружие, чтобы предотвратить побег. Заключенные также были вооружены и они открыли ответный огонь по надзирателям.