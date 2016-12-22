В ДТП с грузовиком в Турции погибли около 20 нелегальных мигрантов

В турецкой провинции Измир перевернулся грузовик с мигрантами, погибли по меньшей мере 19 человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Уточняется, что среди погибших есть дети. По данным источников, грузовик направлялся из Айдына в Измир и перевернулся в районе Мендерес. По данным газеты Huriyet, водитель по неизвестным причинам потерял управление. На место прибыли полиция и машины скорой помощи.
В начале сентября на трассе Анкара — Аксакай опрокинулся пассажирский автобус. В результате погибли шесть человек, еще 39 пострадали. В конце августа в Анталье при столкновении грузовика и автобуса пострадали 11 российских туристов. У них зафиксировали ушибы и переломы, никто не погиб. Остальные 14 россиян были доставлены в аэропорт.