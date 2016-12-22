В Афганистане в результате взрыва погибли 25 участников акции протеста

В Афганистане террорист-смертник подорвался во время протестов, проходивших в провинции Нангархар. В результате погибли 25 человек, сообщает 1TV со ссылкой на врачей.

По данным телеканала, ранения получили 60 человек. Их доставили в больницы города Джелалабада. Участники протеста требовали уволить главу полиции в районе Ачин. Как отмечает телеканал, террористические группировки пока не взяли на себя ответственность за произошедшее, движение «Талибан» (запрещено в России) отрицает свою причастность к взрыву.

В начале августа два террориста открыли огонь в шиитской мечети в городе Гардез, один из них подорвался. Погибли 16 человек. В середине августа в Кабуле террорист-смертник осуществил взрыв на территории учебного заведения Mawoud Academy. В результате погибли 48 человек и еще 67 получили ранения.