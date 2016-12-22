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В работе Telegram произошел глобальный сбой
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В работе Telegram произошел глобальный сбой
Технологии и медиа, 23:27
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В работе Telegram произошел глобальный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщается в аккаунте приложения в Twitter.

«Один из наших серверных кластеров не работает, может повлиять на Ближний Восток и Африку, и части Европы. Работаем над подключением всех к сети», — говорится в сообщении.

Согласно сервису Downdetector, 41% пользователей столкнулся с проблемами при подключении к серверу, 36% не смогли получать и отправлять сообщения, а еще 22% сообщили о проблемах с входом в систему.

Карта сервиса показывает, что наибольшее количество жалоб на работу мессенджера поступало из Лондона, Мадрида и Тель-Авива. Сбои в работе Telegram также фиксировались в Турине, Будапеште, Амстердаме, Праге, Вене, Стамбуле, Софии, Афинах, Стокгольме, а также в Москве и других городах Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. В США проблемы больше всего затронули Нью-Йорк и Сан-Франциско.

В конце июля в работе Telegram произошел крупный сбой, затронувший страны Евросоюза, США и России. При этом 43% пользователей не могли подключиться к мессенджеру.

Теги: Telegram , сбой
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