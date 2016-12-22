В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram в странах ЕС, США и России сообщили о проблемах, говорится в сообщении отслеживающего работу интернет-ресурсов сервиса Downdetector.

По данным сервиса, проблемы ощутили пользователи из Италии, Испании, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Польши и Румынии. О сбоях сообщали на Украине, в США и России, главным образом в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. 43% сообщивших о неполадках назвали основной проблемой невозможность подключиться к мессенджеру, 40% испытывали проблемы с отправкой и получением сообщений, 16% не смогли войти в свои аккаунты.

Последний крупный сбой в работе Telegram произошел 22 июля.

Половина пользователей, сообщивших о неполадках, жаловались на невозможность подключиться к серверу, 27% испытывали проблемы с авторизацией, а 23% — с отправкой и получением сообщений. География сбоя — Европа, Россия, Ближний Восток и США.

На территории России мессенджер заблокирован в апреле по решению Таганского суда. Основанием для этого решения стал отказ Telegram предоставить ФСБ ключи от шифрования переписки пользователей. Мессенджер в июне подал жалобу на российские власти в ЕСПЧ.