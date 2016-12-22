В Пушкине возник крупный пожар в ангаре

Пожар площадью 500 кв. м. возник в ангаре в Пушкине в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Информация о пожаре по адресу: Восточный проезд, дом 18 поступила в экстренные службы вечером 13 октября, возгорание локализовали в 19:55 мск. Сейчас пожарные проводят проливку ангара и разбирают сгоревшие конструкции. На месте происшествия работают 120 человек и 31 единица техники.

В сентябре в Санкт-Петербурге загорелась крыша жилого дома. Пожар произошел по адресу: Лиговский проспект, дом 95, из дома были эвакуированы 30 жильцов. Отмечалось, что горел доходный дом А.Л.Сагалова, построенный архитектором Александром Лишневским в 1914 году.