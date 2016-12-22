В Петербурге на Лиговском проспекте загорелась крыша дома

Крыша жилого дома загорелась вечером 15 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает городское управление МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 20:27 мск, загорелся 6-этажный дом № 95 на Лиговском проспекте. Площадь возгорания составляет 300 кв. м. В 21:22 ранг пожара повысили до № 2, его тушением занимаются 46 человек и 11 единиц техники. Данных о пострадавших и погибших нет.

Из дома эвакуированы 30 жильцов, сообщили газете «Фонтанка» в МЧС. Как сообщает телеканал 78, горит доходный дом А.Л. Сагалова, построенный архитектором Александром Лишневским в 1914 году.