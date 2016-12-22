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В НАТО пообещали «защитить Атлантику» с помощью авианосца США
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В НАТО пообещали «защитить Атлантику» с помощью авианосца США
Политика, 18:04
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В НАТО пообещали «защитить Атлантику» с помощью авианосца США

Авианосец США USS Harry S. Truman примет участие в стратегических военных учениях НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии, чтобы показать готовность альянса «защитить Атлантику». Об этом Sky News заявил командующий европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

По его словам, присутствие авианосца станет ответом на активность российских подводных лодок в Атлантике. «Россия приступила к расширению своего присутствия [в Атлантике], а также модернизирует свои силы, и мы должны обратить внимание на это», — сказал Скапаротти.

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Учения НАТО состоятся с 25 октября по 7 ноября на севере Норвегии, в них примут участие 45 тыс. военных, включая представителей Украины. Всего будут задействованы солдаты из 29 стран НАТО. По сценарию учений, военные должны будут освободить оккупированную территорию северной части Норвегии, условным врагом выступает выдуманная страна Муринус.

В начале октября генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что учения в Норвегии были запланированы еще в 2013 году, но ход маневров был изменен с учетом «новых угроз и вызовов», таких как усиление военного потенциала России. Генсек отметил, что а​льянс будет «решительно и пропорционально» действовать в ответ на изменение обстановки.

Теги: авианосец , Альянс , военные учения , Атлантика
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НАТО заявило о готовности ответить на «растущую угрозу со стороны России» Политика
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