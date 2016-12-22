Полиция Тулы нашла потерявшегося во время ЧМ-2018 фаната из Конго

Гражданин Конго, приехавший на чемпионат мира по футболу – 2018, несколько месяцев не мог вернуться на родину из-за потерянного паспорта, полиция Тулы помогает 19-летнему болельщику восстановить документы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УМВД по Тульском области.

Полицейские обнаружили фаната, шедшего пешком вдоль​ железнодорожных путей, в Заокском районе Тульской области. По данным УМВД, местные волонтеры оказывают фанату помощь в сборе средств и продуктов.

По словам самих волонтеров, конголезца зовут Самуэль, ему 19 лет, он приехал в Россию на ЧМ-2018, после окончания чемпионата работал в России около двух месяцев. Об этом говорится в группе волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Затем, по их данным, мужчину обокрали, у него похитили документы, паспорт болельщика и деньги. В посольстве Конго сообщили волонтерам, что помогут восстановить документы фанату, но оплачивать билет на родину, который, по их данным, стоит около 60 тыс. руб., не будут.