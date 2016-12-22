В Сети опубликовали видео спецоперации против боевиков в Дагестане

В Сети опубликовано видео спецоперации правоохранительных органов в селе Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана, на кадрах слышны выстрелы.

Видео: korf1819

Ранее стало известно о штурме одного из частных домов в селе, где укрылись несколько боевиков, сообщалось о ликвидации одного из террористов. При штурме они открыли огонь по силовикам, изначально сообщалось о ранении одного полицейского. Позднее стало известно о том, что еще один боевик был уничтожен во время спецоперации правоохранительных органов, были ранены два сотрудника спецназа ФСБ и один боец Росгвардии. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.

Собеседник ТАСС подчеркивал, что уничтоженные террористы состояли в бандгруппе, действующей на территории Хасавюртовского и Кизилюртовского районов Дагестана. В этих районах с марта введен и действует режим контртеррористической операции.