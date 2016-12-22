Росморречфлот назвал возможную причину затопления теплохода в Черном море

Возможной причиной затопления в Черном море теплохода под флагом Панамы могло стать внештатное смещение груза металлолома. Об этом заявил представитель пресс-службы Росморречфлота, передает «РИА Новости».



По его словам, говорить о причинах инцидента «пока сложно». Он отметил, что члены экипажа судна были эвакуированы, риска их жизни и здоровья нет. Собеседник агентства также сообщил, что угрозы загрязнения окружающей среды также нет.

Теплоход, который вышел из порта Азов с металлоломом, затонул в субботу, 13 октября. Как рассказали в Росморречфлоте, он утонул после того, как дал крен. В момент инцидента на его борту находились восемь членов экипажа, среди которых двое граждан Турции и шесть азербайджанцев. Все они эвакуировались на спасательном плоту.