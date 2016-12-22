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В Черном море затонул теплоход под флагом Панамы
Общество, 12:25
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В Черном море затонул теплоход под флагом Панамы
На борту судна, перевозившего металлолом, находились восемь человек. Все они спасены
Фото: РИА Новости

Теплоход с металлоломом затонул в Черном море, экипаж судна спасен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

Теплоход шел под флагом Панамы, уточнили в ведомстве. На его борту находились восемь моряков.

«Теплоход дал крен и затонул. Восемь членов экипажа спасены, они находятся на борту танкера, который сейчас следует в порт Новороссийска», — сообщили в пресс-службе. Все спасенные чувствуют себя нормально, рассказал представитель ведомства. Он уточнил, что среди членов экипажа двое граждан Турции и шесть — Азербайджана.

Сигнал бедствия от судна поступил в 06:45 мск от дежурного морского спасательного центра Севастополя. Теплоход начал терпеть бедствие в 50 милях (92 км) от берега. После того как судно дало крен, экипаж эвакуировался на спасательном плоту. Вскоре к месту подоспел танкер «Минерва», принявший на борт моряков. Сам теплоход затонул, глубина моря на этом месте составляет 1,9 км.

В апреле 2017 года в Керченском проливе затонул сухогруз «Герои Арсенала». Он развалился напополам во время шторма. На его борту находились 12 человек, в том числе граждане России, Украины и Грузии.

Во время спасательных работ удалось спасти жизнь одному украинскому моряку, также были обнаружены тела еще трех человек. Остальные восемь членов экипажа остались пропавшими без вести. Их тел на затонувшем судне найти не удалось.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Черное море , теплоход
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