Армен Джигарханян попал в больницу

Актер Армен Джигарханян госпитализирован в больницу в Москве, сообщил РБК его адвокат Евгений Парфенов.

«В пятницу был госпитализирован в одну из московских клиник. Состояние средне-тяжелое, будут сейчас с ним проводить целый ряд мероприятий медицинского характера. Что конкретно, я пояснить не могу — это относится к врачебной тайне», — заявил он.

Последний раз Джигарханян был госпитализирован 16 мая. Как рассказал представитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко, его состояние оценивалось как стабильное. По его словам, ранее актер проходил лечение дома, но затем было принято решение продолжить его в стационаре. «Для паники никаких показаний нет», — сказал он.



В середине января актер был госпитализирован с подозрением на гипертонический криз и невралгию. Тогда его увезли в больницу из здания театра. В конце января Джгарханяна снова увезли в медицинское учреждение после прогона спектакля. В апреле сообщалось, что артист впал в кому после проблем с легкими, но затем появилось сообщение, что он пришел в себя.



Армену Джигарханяну 83 года. Он родился 3 октября 1935 года. На его счету 250 ролей в фильмах, среди которых «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя». На данный момент он занимает должность художественного руководителя Московского драматического театра, который назван его именем.